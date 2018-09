FC Groningen in overleg met Ajax over politiestaking

Gaat volgende week de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax door als de politie actie voert? Daarover is de FC in overleg met de Amsterdammers.

'We hebben de berichten ook gelezen en zijn het nu aan het navragen', reageert Bas Kammenga van FC Groningen.

'Onze veiligheidscoördinator heeft contact met Ajax. Het is voor ons een uitwedstrijd, dus het is even afwachten. Ik verwacht vandaag nog geen duidelijkheid.'

Acties

De vakbonden hebben politieagenten opgeroepen om vanaf volgende week vrijdag alleen nog maar uit te rukken bij echt grote nood en al het andere werk te laten liggen. Inzet bij voetbalwedstrijden valt daar dus niet onder.

De actie van de politie moet vanaf 14 september 18.00 uur tot 16 september één minuut voor middernacht lopen. Met allerlei acties de afgelopen weken probeert de politie betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

Stewards en politie

FC Groningen speelt volgens het programma volgende week zaterdag, 15 september, om 20:45 uur in Amsterdam tegen Ajax. De vraag is dus nog even of dat door kan gaan, eventueel zonder inzet van de politie.

Die inzet is overigens alleen bedoeld voor buiten het stadion, aangezien de clubs zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in het stadion met bijvoorbeeld stewards. Meer daarover bij de KNVB.

