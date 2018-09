Deel dit artikel:













Politie valt woning binnen in Winschoten na melding over wapen (Foto: De Vries Media)

De politie is vrijdagmiddag een woning aan de Hyacintstraat in Winschoten binnengevallen, na een melding over een ruzie. Volgens de melder had een van de betrokkenen mogelijk een vuurwapen.

Om die reden droeg de politie kogelwerende vesten bij de inval. Uiteindelijk is een persoon aangehouden. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was en of er inderdaad een vuurwapen in de woning lag.