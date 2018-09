Een jaar Ron Jans: 'Ik sta voor dit team'

Ron Jans is inmiddels een jaar technisch manager van FC Groningen. Samen met hem blikken we in een uitgebreid interview terug op dat eerste jaar: 'Ik wil heel graag Ron Jans zijn.'

In de video hierboven vind je het uitgebreide interview van ruim 36 minuten. Hieronder een korte samenvatting met ook een aantal fragmenten.

Terug op het nest

Het was geen gemakkelijk jaar voor Jans. Hij keerde vorig jaar terug op het oude nest als technisch manager en begon aan een compleet nieuwe uitdaging. Met Faber aan de roer eindigde FC Groningen als twaalfde en het begin van dit seizoen is ook matig.

Kritiek genoeg en dat begrijpt Jans als geen ander. 'De resultaten zijn niet goed, maar we hebben er een idee achter en daar ben ik eindverantwoordelijk voor. Ik sta voor dit team!'

Ik wil heel graag een goede rol bij FC Groningen spelen. Die drive zit zo in me Ron Jans

'Het is zo uitdagend, boeiend, ik voel me al zoveel jaren onderdeel van deze club. Ik wil heel graag een goede rol bij FC Groningen spelen. Die drive zit zo in me. Ik ben verantwoordelijk voor de selectie, de staf en de mensen en daar sta ik ook voor. Dat ben ik. Dat wil niet zeggen dat je alles goed doet, maar dat wil wel zeggen dat je de intentie hebt om goed te zijn voor de club.'

Resultaten

Ziet Jans zijn eerste jaar bijvoorbeeld als een succes? 'Als je wordt afgemeten op de resultaten dan kan je dat nog niet terug zien.'

Jans heeft een duidelijk idee hoe het wel een succes kan gaan worden. 'Wij willen een club zijn waar het Noorden trots op is. Waar er op een bepaalde manier gespeeld wordt. Dan heb ik het vooral over de energie die hier in de Groene Kathedraal wordt gestopt. En dat beeld willen we uitbouwen, zodat we structureel bij de subtop van Nederland kunnen horen.'

Ik wil niet dat mijn leven alleen beheerst wordt door resultaten Ron Jans

Het thuisfront

Dat uitbouwen gaat met vallen en opstaan en dat zorgt soms ook in de avonduren, thuis, voor een nadenkende Jans. 'We zijn nu met zijn tweetjes de kinderen zijn uitgewaaid, maar 'spoedeisende hulp' is geweldig.'

'Ik kan mijn ei kwijt, ik heb rust, ik wil niet dat mijn leven alleen beheerst wordt door resultaten. Ik denk vaak: 'hoe los ik het op?' Het was soms de schade beheersen, maar dan los je het niet op en dat neem je dan mee naar huis. Dat wil je niet.'

De selectie

Doordat Groningen slecht is begonnen neemt de kritiek op de samenstelling van de selectie toe. Jans snapt dat heel goed: 'De resultaten zijn nu ook niet goed. We hebben er een idee achter en daar ben ik eindverantwoordelijk voor en daar sta ik helemaal achter.'

'Ik vind het geweldig om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van jonge spelers, de laatste jaren is er enorm veel verbeterd. Je ziet jonge jongens bij de selectie komen.'

Een geslaagd seizoen

Als afsluiter de vraag: wanneer is het seizoen voor Ron Jans als technisch manager geslaagd en wanneer voor FC Groningen?

'Dat is precies hetzelfde. Ik zit hier niet voor mezelf, maar voor de club. Als je ziet dat het team zich ontwikkeld, de staf wordt gewaardeerd en als we dat terugzien in het voetbal, dan zie je dat ook terug op de ranglijst.'

'Alleen verwachten we als club, ook gezien de start van de competitie, echt niet te veel. Maar we verwachten wel dat wat er in iedereen zit en in het totaal, dat we dat terugzien. De pijlers zijn: het eerste elftal, de scouting en de opleiding.'

Jans hoopt aan die drie onderdelen zijn steentje bij te kunnen dragen: 'Dan is mijn seizoen geslaagd.'

