OM: 'Getuige in zaak 'Korrewegschutter' niet alleen bedreigd, maar ook afgeperst'

De 32-jarige Mario W. die ervan wordt verdacht een getuige in de zaak tegen 'Korrewegschutter' Azim A. bedreigd te hebben, wordt ook verdacht van poging tot afpersing van die getuige.

'Hij heeft hem in de Albert Heijn te kennen gegeven dat hij zijn verklaring moest intrekken. Dat is de kern van het verwijt', zegt Pieter van Rest van het Openbaar Ministerie.

'Maar wat hij daarnaast ook deed, is zeggen dat hij geld moest betalen voor de hoofdverdachte. Voor het onderhoud van zijn kinderen. Ook daarbij heeft hij gedreigd. Dat is poging tot afpersing.'

Geschoten bij het Hoornse Meer

Het slachtoffer was overigens geen getuige van de schietpartij aan de Korreweg waarbij in oktober vorig jaar een student verlamd raakte, 'maar wel bij datgene wat eraan vooraf is gegaan'.

'Ze hebben onder meer bij het Hoornse Meer geschoten met het wapen. Daar was hij bij aanwezig', zegt Van Rest.

'Jij moet ervoor zorgen dat hij (Azim A. -red) geen acht jaar krijgt', kreeg de getuige volgens Van Rest onder meer te horen van Mario W.

Celstraf geëist

Tegen W. werd donderdag negen maanden celstraf geëist.

