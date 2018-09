Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie zet straat af na mogelijk schietincident bij winkelcentrum Paddepoel (Foto: 112Groningen.nl)

De Pleiadenlaan bij winkelcentrum Paddepoel in Groningen is op dit moment afgezet. De politie kreeg rond half vier een melding over een schietincident. Een man zou bij het winkelcentrum hebben geschoten op een wegrijdende auto.

Zowel de auto als de schutter zijn nog spoorloos. De politie doet op dit moment sporenonderzoek. Snel meer.