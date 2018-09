Schietincident bij winkelcentrum Paddepoel: man gewond, verdachte aangehouden (update)

Op de Pleiadenlaan bij winkelcentrum Paddepoel in Groningen is vrijdagmiddag een auto beschoten. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

Rond half vier kreeg de politie een melding over het schietincident. Meerdere getuigen zagen een man op een wegrijdende auto schieten.

Zeker twee kogels

Dat gebeurde bij de bushalte aan de Pleiadenlaan.

De auto is door drie kogels geraakt: één kogelgat zit in een raam en twee in beide zijkanten.

Gewond

Volgens een politiewoordvoerder is de bestuurder van de auto bij het incident gewond geraakt. Hij was wel aanspreekbaar en kon zelfstandig uit de auto komen. Het slachtoffer is voor onderzoek en behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie waren ten tijde van de schietpartij veel mensen aanwezig op het kruispunt van de Zonnelaan met de Pleiadenlaan, maar werd niemand door de kogels geraakt. Meerdere mensen hebben volgens de politie gezien wat er is gebeurd.

Verdachte opgepakt

De vermoedelijke schutter was waarschijnlijk op de fiets. Na het incident vluchtte hij, zijn fiets achterlatend op het fietspad.

De verdachte kon rond kwart over vier aan de hand van zijn signalement en met hulp van politiehonden worden opgepakt bij de vijvers tussen het winkelcentrum en de voetbalvelden. Hij is naar het politiebureau gebracht.

Sporenonderzoek

Verschillende plekken rondom het winkelcentrum zijn op dit moment afgezet voor sporenonderzoek. Behalve op de Pleiadenlaan zijn er ook afzettingen bij de voetbalvelden en vijvers naast het winkelcentrum.

Ook worden getuigen gehoord.

Achtergrond nog onbekend

De politie heeft op dit moment nog geen idee van de achtergrond van de schietpartij. De recherche doet daar onderzoek naar.