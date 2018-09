Eemsmond in top 10 gemeenten met hoogste CO2-uitstoot; bekijk hier jouw gemeente

De gemeente Eemsmond heeft in 2016 van onze provincie veruit het meeste CO2 (koolstofdioxide) uitgestoten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat is op zich niet zo verwonderlijk, aangezien de Eemshaven zich in deze gemeente bevindt. Eemsmond staat in de landelijke top 10 van de grootste CO2-uitstoters.

Nauwelijks daling CO2-uitstoot

Waar Eemsmond in 1995 nog 2,2 kilogram per vierkante meter aan CO2 uitstootte, is dat anno 2016 22,0 kilogram per vierkante meter.

Groningen daarentegen laat, eigenlijk als enige gemeente in Groningen, een sterke daling zien. Werd er in 1990 nog 17,8 kilogram CO2 per vierkante meter uitgestoten, in 2010 was dat nog maar 9,8 kilogram. In andere gemeentes ligt de uitstoot van CO2 (met meer of minder schommelingen) grofweg op een vergelijkbaar niveau.

Interactieve visualisatie

Zoek in de dropdownlist in deze interactieve kaart naar jouw gemeente, en bekijk hoe de CO2-uitstoot in jouw gemeente door de jaren heen is veranderd.