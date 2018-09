Doris Dorpsuil maakt zware thema's bespreekbaar

Presentator Marcel Nieuwenweg heeft het boek Doris Dorpsuil in zijn handen. (Foto: RTV Noord)

Nadat haar vader overleed, merkte schrijfster Bo Sijpkes dat haar omgeving niet openstond voor haar gevoelens. Dat stokte haar ontwikkeling, en jaren later vond ze het tijd om anderen te helpen zodat dit hen niet overkomt.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



1) Praat over je gevoelens

De jeugd krijgt volgens Bo Sijpkes te weinig ruimte voor het uiten van gevoelens. Ze schreef er een boek over. Want, zo zegt Sijpkes, als je jouw gevoelens de vrije loop laat dan bereik je cognitief het meeste.



2) Bak ze bruin, met passie

Pamela ten Hoope bakt ze bruin, de eierbal welteverstaan. Ook komende zondag op het eerste Eierbalfestival op het Suikerunieterrein. In de studio gaf ze een voorproefje. Hoe dat smaakt? Je ziet het hier...



3) Staat Peerd verkeerd?

Fiftyfifty. Zo zijn de meningen van de Groningers verdeeld over de (poll)vraag of het Peerd van Ome Loeks wel of niet verplaatst moet worden. Waar het dan naartoe moet? Social media-goeroe Erik Hogeboom licht het toe.



4) Strijden op het water

Zestig deelnemers gaan komend weekend in Veendam het water op, om te strijden voor het Nederlands Kampioenschap Wakeboarden. Vrijdag vonden de laatste voorbereidingen plaats en verslaggever Ronald Niemeijer nam een kijkje.