Brand legt woonboerderij in de as, bewoners ongedeerd (update) (Foto: Huisman Media) (Foto: Huisman Media)

Aan de Kopstukken in Mussel is vrijdagavond een woonboerderij in de as gelegd. De bewoners hebben hun huis op tijd kunnen verlaten en bleven ongedeerd.

De brand brak aan het begin van de avond uit en was al snel uitslaand. Rond kwart voor acht had de brandweer het vuur onder controle, maar de brandweer is nog wel enige tijd bezig om de laatste vuurhaarden te blussen. Oorzaak nog onbekend Het pand kan als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer raadde mensen in de omgeving aan om deuren en ramen gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.