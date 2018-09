Bakstenen vallen uit gevel: bij 111 woningen in Hoogezand snel maatregelen nodig

Bij 111 huur- en koopwoningen aan de Schaepmanstraat en Dreeslaan in Hoogezand worden de komende dagen steigerdoeken gespannen vanwege een 'acuut onveilige situatie', aldus de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade.

Afgelopen zondag raakten bij twee woningen aan de Schaepmanstraat stenen los uit een zogenaamde penant, een soort tussenmuurtje in de gevel tussen twee huizen.

Kapot geschrokken

Volgens bewoners is daarbij een hele rij bakstenen naar beneden gevallen. 'We zijn ons kapot geschrokken', aldus een bewoner. Bij één van hen gingen de gevelstenen zelfs dwars door een overkapping in de tuin.

Woningcorporatie Lefier, de eigenaar van de huurwoningen, heeft na het incident de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ingeschakeld. Die oordeelde dat er sprake is van een acuut onveilige situatie die mogelijk veroorzaakt is door de gaswinning. Nader onderzoek moet dat de komende weken uitwijzen.

Kan ook elders gebeuren

Bij verdere inspectie bleek donderdag dat dit mogelijk ook bij soortgelijke woningen aan de Schaepmanstraat en de Dreeflaan kan gebeuren. Bewoners beamen dit: bij meerdere woningen is te zien dat de penanten naar voren hellen en dat de bakstenen alleen tegengehouden lijken te worden door de regenpijpen.

Het gaat in totaal om 61 huurwoningen van Lefier en vijftig koophuizen.

De Tijdelijke Commissie oordeelt dat alle tussenmuren in beide straten veilig moeten worden gesteld. Volgens Lefier en de gemeente Midden-Groningen zijn de woningen bouwkundig wel veilig en kunnen mensen er gewoon blijven wonen. Het risico op vallend puin wordt voorlopig opgelost door het spannen van doeken.

Steigerdoeken

Vrijdag zijn de eerste steigerdoeken opgehangen bij vijf woningen aan de Schaepmanstraat. Vanaf maandag worden ook doeken gespannen bij de overige koop- en huurwoningen. Alle huiseigenaren en huurders worden dit weekend benaderd met de vraag of ze hiervoor toestemming willen geven.

Voor een echte oplossing moet nog een plan worden gemaakt. De Tijdelijke Commissie, Lefier en de gemeente Midden-Groningen verwachten dat dit binnen enkele weken klaar is. Uiterlijk op 1 oktober willen de drie partijen daar duidelijkheid over hebben.