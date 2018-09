Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop bij sportcomplex Kardinge (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Op de Oosterhamrikbaan bij sportcentrum Kardinge in Groningen is vrijdag aan het begin van de avond een auto over de kop geslagen.

Het is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt, hij wordt op dit moment nagekeken door ambulancepersoneel. De automobilist reed door onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal, waarna de auto over de kop sloeg.