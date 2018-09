Deel dit artikel:













Auto belandt in berm naast A7; bestuurder raakt gewond (update) (Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

Op de A7 tussen Zuidbroek en Sappemeer is vrijdagavond een auto van de weg geraakt en in de berm beland. De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar. Rijstrook dicht Vanwege het ongeluk was één rijstrook enige tijd afgesloten. Een berger heeft de wagen uit de berm getakeld.