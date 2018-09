Auto raakt van de weg op A7; één rijstrook dicht

Op de A7 tussen Zuidbroek en Sappemeer is vrijdagavond een auto van de weg geraakt. De automobilist wordt op dit moment behandeld door ambulancepersoneel.

Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Ook is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

Rijstrook dicht

Vanwege het ongeluk is één rijstrook van de snelweg afgesloten. Het verkeer wordt over de andere rijstrook geleid. Een berger is ter plaatse om de wagen uit de berm te takelen.