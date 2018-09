Lycurgus wil tekort aan passer-lopers tijdelijk oplossen met beachvolleyballer

Steven van de Velde in actie op het EK beachvolleybal in juli in Apeldoorn (Foto: Ronald Speijer/ANP Foto)

Volleybalclub Abiant Lycurgus wil Steven van de Velde aantrekken. De 24-jarige Hagenees is vooral bekend als beachvolleyballer.

Het zou gaan om een contract voor een paar maanden, totdat passer-loper Auke van de Kamp hersteld is van blessures aan beide knieën. Nieuwkomer Chris Voth, Frits van Gestel en Pascal Hoogstra zijn de andere passer-lopers.



Seks met minderjarig meisje

Dit jaar keerde Van de Velde met zijn beachpartner Dirk Boehlé weer terug op het hoogste beachniveau, nadat hij een jaar in de Britse cel heeft gezeten voor seks met een minderjarig meisje. Op het EK Beachvolleybal in Nederland werd het duo in de zestiende finales uitgeschakeld.

Van de Velde speelde vorig seizoen voor Inter Rijswijk. Als het tot een definitieve overgang komt, is hij naast libero Erik van der Schaaf de tweede speler in de selectie die op hoog niveau beachvolleybalt.



Nog geen akkoord

'Er is nog geen handtekening gezet, maar we zijn ver in de gesprekken', aldus coach Arjan Taaij.

Lees ook:

- Operatie geslaagd, blessure Van de Kamp valt mee

- 'Sportieve zorg' voor Lycurgus-coach aan vooravond nieuw seizoen