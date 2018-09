Aanleiding schietpartij Paddepoel ligt vermoedelijk in relationele sfeer

De beschoten auto, met in een van de portieren een kogelgat (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De aanleiding voor de schietpartij vrijdagmiddag bij winkelcentrum Paddepoel in Groningen ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. Dat meldt de politie.

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, maar een politiewoordvoerder kon vrijdagavond niet zeggen op welke manier. Beide betrokkenen komen in elk geval uit de stad Groningen.

Gewond

Bij het incident op de Pleiadenlaan vuurde de schutter meerdere kogels af op een rijdende auto. De bestuurder van de wagen raakte daarbij gewond.

Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar onbekend is hoe het nu met hem gaat. Eerder op de dag gaf een politiefunctionaris wel aan dat het met zijn verwondingen mee leek te vallen.

Vuurwapen gevonden

Het gebruikte vuurwapen is in de buurt van het winkelcentrum teruggevonden, maar waar precies kan de politiewoordvoerder niet zeggen. De verdachte had het wapen niet meer op zak toen hij werd aangehouden.

De verdachte zit vast in afwachting van verhoor.

Lees ook:

- Schietincident bij winkelcentrum Paddepoel: man gewond, verdachte aangehouden