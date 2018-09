Een tankwagen is zaterdagmorgen op de A7 bij Foxhol van de weg geraakt en in een sloot beland.

De bestuurder is uit de wagen en gecontroleerd in een ambulance. Over zijn toestand is niets bekend.

De tankauto moet door een bergingsbedrijf worden weggesleept. Door het ongeluk is één rijstrook een tijd afgesloten geweest.