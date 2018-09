Groninger gemeenten scoren voldoende voor vaststellen WOZ-waarde

Het afgelopen jaar heeft geen enkele Groningse gemeente een onvoldoende gekregen voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Midden-Groningen en Eemsmond scoren het laagst, maar nog wel voldoende.

Dat blijkt uit documenten die de NOS heeft verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Op de vingers getikt

In 2017 hebben 26 gemeenten (in totaal meer dan 360.000 koopwoningen) een onvoldoende gekregen voor het vaststellen van de WOZ-waarde. In de afgelopen vier jaar zijn bijna honderd gemeenten (in totaal anderhalf miljoen koopwoningen) door de Waarderingskamer op de vingers getikt.

Midden-Groningen

De Waarderingskamer beoordeelt alle gemeenten met één tot vijf sterren. Eén of twee sterren is een onvoldoende. Bij één ster mag een gemeente zelfs geen WOZ-belasting innen. Vorig jaar mochten zeven gemeenten, waaronder Midden-Groningen, geen WOZ-beschikkingen versturen, omdat de waarden niet op orde waren. Uiteindelijk mochten al die gemeenten de beschikkingen wel versturen, maar in bijvoorbeeld Midden-Groningen kregen burgers de brief te laat binnen.

Waarom is een goede WOZ-waarde belangrijk?

Gemeenten berekenen de WOZ-waarde elk jaar door vast te stellen wat een huis waard zou zijn als het wordt verkocht. Die waarde wordt gebruikt voor de onroerende zaakbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting en de berekening van huurprijzen. Bij de verkoop van een huis kan de WOZ-waarde ook belangrijk zijn, omdat kopers er zeker van willen zijn dat ze niet te veel betalen.

Ook voor huurders is een juiste WOZ-waarde van belang: de waarde kan worden meegenomen in de berekening van de huurprijs. Voor bedrijven is de WOZ-waarde een factor bij de vennootschapsbelasting. 'Het is daarom belangrijk dat de WOZ-waarde klopt', zegt directeur Jan Gieskes van de Waarderingskamer tegen de NOS. 'Zowel voor de overheid als voor burgers.'

