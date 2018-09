Zorgen in Haren over toename gaslekken

Burgemeester Pieter van Veen van Haren is bezorgd over de toename van het aantal gaslekken in het dorp. Daarom gaat hij maandag met netbeheerder Enexis, ProRail en de Veiligheidsregio om tafel.

'We moeten onderzoeken waar die lekken door worden veroorzaakt', zegt Van Veen.

Fietstunnel

De betrokken partijen willen allereerst weten of de gaslekken iets te maken hebben met de plaatsing van de fietstunnel in het dorp. Volgens ProRail-projectmanager Han Berends is dat, voor zover bekend, niet het geval: 'Waar wij bezig zijn liggen geen gasleidingen, dus dat kan voor zover ik weet niet.'

Het is toch niet gebruikelijk dat er dit jaar alleen al zeven of acht meldingen zijn geweest Meinard Wolters - Fractievoorzitter Gezond Verstand Haren

Inspectie

Netbeheerder Enexis heeft vrijdagavond in Haren na het ontstaan van de meerdere gaslekken een grootschalige bovengrondse inspectie van gasleidingen uitgevoerd.

Volgens een woordvoerder zijn er geen lekken gevonden. 'We wilden er alleen niet mee wachten, want wanneer er meerdere gaslekken achter elkaar ontstaan gaan bij ons alle alarmbellen af.'

Schriftelijke vragen

Gezond Verstand Haren heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de gaslekken. 'Het is toch niet gebruikelijk dat er dit jaar alleen al zeven of acht meldingen zijn geweest. We maken ons naar mijn idee terecht zorgen', zegt fractievoorzitter Meinard Wolters.

Meerdere lekken

In de Wederikweg in Haren werden donderdag drie woningen ontruimd na het vinden van een gaslek. In de straat ontstond afgelopen week twee keer een gaslek. Eerder deze week werden nog eens drie á vier woningen ontruimd aan de Rozengaard.

