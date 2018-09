Wie wil 'gratis' wonen in het oude postkantoor van Ten Post? (update)

In Ten Post is het voormalige postkantoor aan de Rijksweg opgeknapt en beschikbaar gesteld voor een gezin of stel uit het bevingsgebied, dat er twee jaar lang 'gratis' in mag wonen.

Het initiatief komt van bouwbedrijven Van Wijnen, Quakeshield en duurzaamheidsbeweging Urgenda.

Verduurzaming

Het pand is op kosten van de initiatiefnemers volledig energieneutraal en bevingsbestendig gemaakt. Met het project willen de organisaties laten zien dat een door aardbevingen beschadigde woning voor een acceptabele prijs kan worden opgeknapt. Er wordt nu gezocht naar mensen die in het aardbevingsgebied wonen en die last hebben (gehad) van aardbevingen.

Het werd tijd dat er iets aan de inwoners werd gegeven, in plaats van de boel alleen maar te vertragen Marjan Minnesma - Milieu-activiste

'Het is best een groot huis. Boven en beneden zijn vier slaapkamers, plus er is een oud voorhuis', zegt klimaatonderneemster Marjan Minnesma van Urgenda. 'De bewoners wordt alleen gevraagd om deze etalage te onderhouden. Ze hebben dus geen huur en geen energierekening.'

Cadeau voor de provincie

Het idee voor het project ontstond op Twitter. Regiodirecteur Peter Hutten van bouwbedrijf Van Wijnen Noord werd persoonlijk door Minnesma benaderd. 'Ik keek al een tijd vanaf een afstand naar Groningen, met pijn in mijn hart, en dacht: wat gaat daar nou mis? Het werd tijd dat er iets gegeven werd aan de inwoners in plaats van de boel alleen maar te vertragen', zegt Minnesma.

Versterking

Uiteindelijk leidde het bericht tot het opkopen en het restaureren van het oude postkantoor aan de Rijksweg. Bouwbedrijf Quakeshield werd ingeschakeld voor het bevingsbestendig maken van de woning. 'We zijn in totaal twee weken bezig geweest om het metselwerk te versterken met carbonstrips', zegt bedrijfsleider Peter Schultinga. Om de uitstraling van het pand te behouden is zo veel mogelijk aan de binnenkant gewerkt.

Het pand aan de Rijksweg 203 toen het nog een postkantoor was (Foto: Toekomstbestendig In Groningen.nl)

Brief

De geïnteresseerde gezinnen of stellen moeten, om kans te maken, een gemotiveerde brief sturen naar Toekomstbestendig in Groningen. De procedure loopt tot 1 oktober. De toekomstige huiseigenaren moeten daarnaast graag willen meepraten over de toekomst van Ten Post en hun huis twee maal per jaar openstellen voor rondetafelgesprekken.

Toekomst

Tijdens de gesprekken in de etalage van het 'postkantoor' wordt met overheden, bedrijven en andere bewoners overlegd over de toekomst van de provincie Groningen. 'Het is de start van een periode waarin we met mensen om tafel willen zitten om te kijken wat de beste manier is om de huizen én te versterken én energieneutraal te maken', vertelt Minnema.

De winnaar wordt uiteindelijk benoemd tot 'ambassadeur van toekomstbestendig wonen in Groningen' en mag als kers op de taart twee jaar lang gratis wonen in het opgeknapte pand.

Mogelijke doorstart

Wat er met de bewoners gebeurt als de periode van twee jaar is afgelopen? 'Dat hangt er een beetje van af, we willen eerst kijken of het lukt en of we iets voor de provincie kunnen doen', zegt Minnesma. De bedoeling is dat de ideeën van de bewoners uiteindelijk moeten zorgen voor een doorstart van het project.