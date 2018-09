Deel dit artikel:













Terug in de tijd in Midwolda op Open Monumentendag (Foto: Marthijs Velthuis/RTV Noord)

Midwolda is vandaag helemaal terug naar de tijd van 1920. Speciaal voor Open Monumentendag is iedereen verkleed in kledij van vroeger, maar er wordt ook druk gewerkt op de ouderwetse manier.

'Wat is dat voor rare koets?', vraagt boer Dijkstra aan Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer. Dijkstra wordt gespeeld door Dick Otter die zich helemaal heeft opgedoft speciaal voor deze monumentendag. Otter vraagt het team van Expeditie om het busje even aan de kant te zetten. 'Ik verwacht hoog bezoek; mijn familie uit Duitsland komt op kraamvisite', zegt Otter die helemaal opgaat in zijn rol. In een echt ouderwetse kinderwagen ligt de kroost al klaar en niet veel later komt het hoge bezoek het terrein oprijden met de koets. Aan de achterkant van het gebouw wordt hard gewerkt door het personeel. Er worden snijboontjes gesneden en de was gedaan, zoals ze dat vroeger deden. Ondertussen zijn de mensen op stand aan de voorkant met elkaar aan het keuvelen.