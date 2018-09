Openluchtconcert bij tot monument verklaard dijkgat

Hans van der Lijke draagt zijn verhaal over Rigo de Reus voor (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Alles wat nu een monument is, was vroeger voor het gebruik. En als je dat echt wilt bewaren, wordt het een monument.' Dat zegt de Groninger tekstschrijver en troubadour Hans van der Lijke bij het dijkgat van Nieuwe Statenzijl.

In het kader van Open Monumentendag wordt bij het dijkgat een openluchtconcert gehouden.

Rigo de Reus

Van der Lijke draagt een hoge hoed met de kleuren van de Groninger vlag en vertelt bovenop het dijkgat zijn verhaal over Rigo de Reus die in het geweer komt tegen de wind en de zee. Na Van der Lijke zijn Linde Nijland en Bert Ridderbos aan de beurt om te zingen.

Geen monument?

Het openluchtconcert is een initiatief van de Stichting Landschap Oldambt. Voorzitter Harm Evert Waalkens: 'Open Monumentendag is meestal rondom grote gebouwen. Maar wat is er mooier dan een ode aan het dijkgat en aandacht vragen voor het unieke landschap van het Oldambt?'

Officieel is het dijkgat geen monument. 'Maar wij hebben dit tot monument verklaard en dat zal het ook altijd blijven', besluit Waalkens.

