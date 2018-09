Deel dit artikel:













Rentree Hummel duurt slechts één manche; seizoen ten einde Romano Hummel in volle concentratie vlak voor de eerste heat (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) Hummel geeft tekst en uitleg na zijn opgave (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

Grasbaancoureur Romano Hummel heeft zaterdagavond weinig plezier beleefd aan zijn rentree. Hummel kwam tijdens een internationale wedstrijd in Uithuizen slechts in de eerste manche in actie en moest daarna opgeven. Hiermee is zijn seizoen ook zo goed als zeker afgelopen.

Beenbreuk De snelheidsduivel uit Hoogkerk liep twee maanden geleden een breuk op in zijn linkerbeen tijdens wedstrijden in het Franse Tayac. Hummel moest met een ambulance teruggebracht worden uit Frankrijk naar zijn woonplaats. Snel herstel Zijn herstel verliep sneller dan verwacht en de 19-jarige grasbaancoureur stond in Uithuizen alweer aan de start van een wedstrijd. Hummel vertrok in de eerste manche vol gas en dook meteen als koploper de eerste bocht in. Hij hield deze leidende positie twee van de vier rondes vol. Tweede Daarna moest hij terrein prijs geven op winnaar Dave Meijerink die uiteindelijk ook de A-finale op zijn naam schreef. Met pijn en moeite wist Hummel de tweede plek in de eerste heat vast te houden. Zijn aftocht na afloop van deze race richting camper deed al weinig goeds vermoeden. Hij hinkte nadrukkelijk met zijn gekwetste linkerbeen. Hoofd buigen Hij boog letterlijk het hoofd en moest met een van pijn vertrokken gelaat opgeven. 'Ik had hier wel een klein beetje rekening mee gehouden, ik heb acht weken niet getraind,' aldus de teleurgestelde Hummel. Seizoen afgelopen 'Iemand die mijn blessure heeft gehad staat normaal gezien niet zo snel meer aan de start. Ik dacht: ik kan lopen dus we gaan ervoor. Dat viel dus een beetje tegen,' besluit de coureur. Omdat zijn blessure te ernstig is lijkt ook de rest van het seizoen van Hummel zo in het water te vallen. Lees ook: - Hummel breekt bovenbeen bij crash

