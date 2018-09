Jong FC Groningen ontdoet zich na rust van De Dijk

Jong FC Groningen heeft zaterdagavond ook de tweede uitwedstrijd van het seizoen gewonnen. In Amsterdam werd De Dijk met 3-0 verslagen. De groen-witten klimmen door deze zege naar de vierde plaats in de derde divisie.

Tweede zege

Het was de tweede overwinning in een uitwedstrijd voor de formatie van coach Alfons Arts. Op de eerste speeldag werd Achilles '29 al met 2-0 verslagen. Alle doelpunten in de hoofdstad vielen in de tweede helft.

Doelpunten

Kellian van der Kaap zette de bezoekers, na een matige eerste helft van Jong FC Groningen, in de 62e minuut op het goede spoor door een corner van Daniël van Kaam binnen te koppen. Matthijs Hardijk verdubbelde de Groningse voorsprong twintig minuten voor tijd uit een vrije trap. Vlak voor tijd maakte Tim Freriks de derde treffer.

Keeper

Bij Jong FC Groningen verdedigde Pelle Boevink het doel. Vaste doelman Jan Hoekstra was opgeroepen voor Jong Oranje. Met zes punten uit drie wedstrijden stijgen de Groningers naar de vierde plek. Volgende week zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Eemdijk op het programma. Aftrap op sportpark Corpus den Hoorn is om 15:00 uur.

