Twee fietsers raken zwaargewond bij aanrijding

Twee fietsers zijn zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Bornholmstraat in Groningen. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door.

Via Burgernet worden mensen opgeroepen naar de auto en bestuurder uit te kijken. Het gaat om een Volvo V70 in de kleur beige of wit. In het kenteken van de wagen zitten de letters VR. De politie vermoedt dat er door de klap een grote barst in de voorruit van de wagen is ontstaan.

Aanvankelijk meldde de politie dat er drie slachtoffers waren. Dat bleken er later twee te zijn.

De Bornholmstraat is tijdelijk deels afgesloten voor verkeer vanwege politieonderzoek.