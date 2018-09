Slachtoffers Bornholmstraat zijn twee Stadjers; politie zoekt nog naar doorrijder

De voetgangers die zaterdagnacht ernstig gewond zijn geraakt bij een aanrijding op de Bornholmstraat in Groningen, zijn een 28-jarige man en een 23-jarige vrouw uit de stad Groningen. De veroorzaker van het ongeluk is doorgereden.

Beide slachtoffers liggen in het ziekenhuis; de toestand van de man zou kritiek zijn.

Doorgereden

Het ongeluk gebeurde op een zebrapad aan de Bornholmstraat in de stad. De slachtoffers hadden het Nazomeren Festival bezocht. Met een groepje staken ze het zebrapad over. Een automobilist reed met hoge snelheid eerst een voetganger aan die een scooter aan de hand had. Die persoon bleef ongedeerd, maar de man en vrouw met een fiets aan de hand raakten ernstig gewond.

Auto met schade

Via Burgernet worden mensen opgeroepen naar de auto en bestuurder uit te kijken. Het gaat om een Volvo V70 in de kleur beige of wit. In het kenteken van de wagen zitten de letters VR. De politie vermoedt dat er door de klap een grote barst in de voorruit van de wagen is ontstaan.

Getuigen

Op het moment dat het ongeluk gebeurde, liepen meerdere mensen in de Bornholmstraat. De politie heeft met deze getuigen gesproken en er is slachtofferhulp geregeld.

