Verdachte van ongeluk Bornholmstraat is aangehouden

De politie heeft zojuist een verdachte aangehouden van de aanrijding aan de Bornholmstraat in Groningen. Daar raakten afgelopen nacht een 28-jarige man en een 23-jarige vrouw uit de stad ernstig gewond.

'Dankzij een alerte voorbijganger hebben we zojuist in Groningen de auto gevonden die vermoedelijk betrokken is geweest bij de aanrijding afgelopen nacht in de Bornholmstraat. In de omgeving is door ons een verdachte aangehouden', twittert de politie. De auto is gevonden in de Rouaanstraat in Stad.

Doorgereden

Het ongeluk gebeurde op een zebrapad. De slachtoffers hadden het Nazomeren Festival bezocht. Met een groepje staken ze het zebrapad over. Een automobilist reed met hoge snelheid eerst een voetganger aan die een scooter aan de hand had. Die persoon bleef ongedeerd, maar de man en vrouw met een fiets aan de hand raakten ernstig gewond.

Auto met schade

Via Burgernet werden mensen opgeroepen naar de auto en bestuurder uit te kijken. De politie vermoedde dat er door de klap een grote barst in de voorruit van de wagen was ontstaan.

