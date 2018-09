Belg Beaumon wint 43e editie Run van Winschoten

De Belg Joris Beaumon heeft de 43e editie van de Run van Winschoten gewonnen. Hij liep de 100 kilometer in een tijd van 07.18.25.

Goede opbouw

Beaumon bouwde zijn race goed op en liep in een regelmatig tempo. Vanaf de vijfde ronde was hij koploper en hij gaf deze voorsprong niet meer weg. De Engelsman Grant Jeans kwam als tweede over de eindstreep, het brons was voor Cees van der Land.

Zege

Bij de vrouwen ging de zege naar Hinke Schokker die een eindtijd realiseerde van 08.00.34. Het zilver was voor Sameena van der Mijden die een dikke drie kwartier langer deed over de 100 kilometer. Linda Voets kwam als derde over de finish.