Gaslek Veendam gedicht; omwonenden mogen terug naar huis (Foto: Dennie Gaasendam)

Het gaslek dat zondagmiddag is ontstaan bij graafwerkzaamheden in een achtertuin aan de Schippersstraat in Veendam, is provisorisch gedicht.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is 'het gevaar geweken' en mogen omwonenden terug naar huis. 'Aardig percentage gas' Zij waren geëvacueerd, omdat in de voortuin van de woning een 'aardig percentage gas was gemeten'. De brandweer had de straat ook afgezet. Een monteur van Enexis is nu bezig de geraakte gasleiding definitief te repareren.