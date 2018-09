Deel dit artikel:













GHHC blijft ook in tweede wedstrijd verstoken van punten GHHC-keepster Jantien Gunter moest drie tegendoelpunten toestaan archief (Foto: JK Beeld)

De hockeysters van GHHC hebben zondagmiddag ook hun tweede competitiewedstrijd in de hoofdklasse verloren. Op bezoek in Den Haag was HDM met 3-0 te sterk.

Nog geen doelpunten De Groningse vrouwen wachten tevens nog op hun eerste doelpunt in het nieuwe seizoen na de 3-0 thuisnederlaag tegen Kampong van vorige week. Bij rust keek de formatie van coach Julian Steen in de Hofstad al tegen een 2-0 achterstand aan door goals van Pien van Nes en Fay van der Elst. Beslissing Na de onderbreking scoorde Tessa Beetsma in de 62e minuut de beslissende derde treffer namens HDM. De Groningse vrouwen staan na twee speelrondes onderaan in de hoofdklasse. Programma Volgende week zondag 16 september volgt een nieuwe kans om de eerste (doel)punten bij te schrijven. De oranjehemden gaan dan in Amstelveen op bezoek bij Pinoké dat zondagmiddag de eerste punten van het seizoen pakte met een 2-0 overwinning tegen Hurley. Lees ook: - GHHC start nieuw seizoen in de hoofdklasse met nederlaag