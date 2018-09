Deel dit artikel:













Be Quick lijdt nederlaag tegen Hoogland Be Quick-speler Arnoud Bentum (in het witte shirt) probeert een tackle te ontwijken archief (Foto: JK Beeld)

Be Quick is het seizoen in de hoofdklasse slecht begonnen. Na een nederlaag op de eerste speeldag thuis tegen Alcides (0-2) was zondagmiddag ook promovendus Hoogland met 2-0 te sterk voor de Groningers.

Tegengoals De Groningse gasten begonnen goed aan de wedstrijd met veel balbezit. De ploeg van coach Steven Wuestenenk wist echter geen grote kansen af te dwingen. De thuisploeg hield de ruimtes klein en sloeg toe in de omschakeling. Na een half uur spelen was het Henk Baum die Be Quick-keeper Robert Smit wist te passeren. Benutte strafschop Tien minuten voor tijd verdubbelde Hoogland de score via een benutte strafschop van Coen Heus. Gemiste penalty Vijf minuten voor tijd kreeg Be Quick uit een penalty de gelegenheid om er nog een spannende slotfase van te maken, maar Hoogland-doelman Sebastiaan Bruins wist de inzet van centrale verdediger Youri ter Arkel te keren. Stand Be Quick is hekkensluiter in de hoofdklasse met nul punten uit twee wedstrijden. Volgende week zondag staat de thuiswedstrijd tegen Purmersteijn op het programma. Aftrap op de Esserberg in Haren is om 14.00 uur. Lees ook: - Valse start voor Be Quick bij terugkeer in hoofdklasse