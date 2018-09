Keuring moet Nederlandse Landgeit onder aandacht brengen

Fokkers van de Nederlandse Landgeit kwamen zondag naar Opende voor de Nederlandse Landgeitenkeuring. Deze zeldzame geitensoort staat onder druk. In heel Nederland zijn 1800 geregistreerde Nederlandse Landgeiten.

Jan Ritsma van de Fokkersclub Nederlandse Landgeit Groningen vindt het belangrijk dat de geitensoort blijft bestaan: 'Het is een stukje cultureel erfgoed. We moeten de landgeit behouden voor het nageslacht.'

'De fokkers vergrijzen'

Ritsma is ook de organisator van de Nederlandse Landgeitenkeuring in Opende. 'We hebben zo'n 66 geiten die we vandaag moeten keuren', zegt Ritsma. 'De eigenaren van de geiten komen vooral uit de drie noordelijke provincies.'

Hij organiseert de keuring vooral omdat de Nederlandse Landgeit een zeldzaam dier is. 'Het aantal is nu aardig stabiel, maar de fokkers vergrijzen', stelt Ritsma vast.

Nieuwe leden

En dus probeert de fokkersclub nieuwe leden te werven, maar dat is lastig. 'Het gaat heel erg langzaam om dat voor elkaar te krijgen. Je moet dingen lang in de week zetten voordat er echt aandacht komt'. Maar hij denkt dat een keuring kan helpen.

Iedere geit die zondag door de keuring is gekomen, is toegevoegd aan het stamboek.