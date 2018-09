'Tientallen kinderen in Groningen in vergelijkbare positie Howick en Lili'

Tientallen kinderen in de provincie Groningen verkeren op dit moment in onzekerheid over hun verblijfsstatus. Dat laat PvdA-politica Esther van Dijken uit de gemeente Winsum weten, naar aanleiding van de discussie over Howick en Lili.

Ze voert achter de schermen een juridische strijd om meer duidelijkheid te krijgen over hun situatie.

Howick en Lili

'Dit zijn voornamelijk kinderen die in het asielzoekerscentrum van Ter Apel verblijven', zegt Van Dijken. Ze trad de afgelopen weken op als woordvoerder van de Armeense tieners Howick en Lili en van moeder Armina. De kinderen domineerden het nieuws en er ontstond veel ophef over hun uitzetting. In eerste instantie moesten ze terug naar hun geboorteland, maar mochten uiteindelijk toch blijven.

Gevecht

De uit Baflo afkomstige politica heeft zich tot het allerlaatste moment met de zaak bemoeid. In verschillende kranten, televisie- en radioprogramma's gaf ze toelichting over de kwestie om de druk op de politiek verder op te voeren.

Dat dit gevecht er nu op zit, is voor Van Dijken een flinke opluchting. 'Ik heb altijd geloofd dat er een oplossing zou komen. Een uitgebreid gesprek heb ik nog niet gehad met de kinderen, maar de blijdschap heerst en iedereen is flink opgelucht. De kinderen willen snel hun normale leven oppakken en weer naar school gaan.'

Debat

Maar voor Van Dijken is er een nog veel grotere strijd. 'De inzet is een nieuw politiek debat over de gewortelde kinderen in Nederland. Dat is in deze regeringsperiode nog niet gelukt, maar dat moet wel. De komende tijd ga ik weer met de coalitiepartijen in overleg over kinderrechten.'

