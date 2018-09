Deel dit artikel:













Auto vliegt over de kop (Foto: Huisman Media)

Een auto is zondagmiddag over de kop geslagen op de provinciale weg N368 tussen Wedde en Vlagtwedde. Een inzittende is in een ambulance behandeld aan zijn of haar verwondingen.

Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De wagen kwam bij de vangrail tot stilstand. De wagen raakte zwaar beschadigd. De auto verloor een wiel, alle ramen en de bovenkant zijn kapot.