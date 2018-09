Deel dit artikel:













Expeditie Grunnen is op het EierbalFestival (Foto: Petra Mulder/RTV Noord)

De eierbal is een begrip in Groningen. Daarom moesten we met Expeditie Grunnen even langs het EierbalFestival in de stad, waar de eierballen je om de oren vlogen. En dat niet alleen. Ook werden ook workshops gegeven, muziek gespeeld en nog veel meer.

In Vledderveen werd een zogenaamde 'Air Rally' gehouden. Twintig vliegtuigen vlogen van Eelde naar verschilldende bestemmingen, terwijl ze onderweg opdrachten kregen. Zo moest er een foto gemaakt worden van 'een ster die overdag ook zichtbaar is': Bourtange! Laat dat maar aan het team van Expeditie Grunnen over. Ook in Expeditie Grunnen:

- Zwembad de Kalckwijk in Hoogezand heeft een haai

- Man zingt Jannes

- Familie op de trekker in Wildervank

- Op pad met metaaldetector

- En nog veel meer! Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!