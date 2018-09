Door de mand: Kees Vlietstra is geraakt door sportreclame

De afgelopen sportweek vloog als in een film voorbij. Het was ook een week van filmpjes kíjken.

Dinsdag kwam Nike met haar nieuwe 'Just do it' reclame. Een gelikt filmpje over sporters die het onmogelijke najagen en hun dromen tegen alle verwachtingen in waar maken. Op zijn Amerikaans gemonteerd met aanzwellende vioolmuziek en poëtische teksten als:

'Don't ask if your dreams are crazy, ask if they're crazy enough' en 'Don't believe that you have to be like anybody, to be somebody'. Net niet over de top en daarom top. Ik kan het niet helpen maar word daardoor geraakt. Het filmpje komt, om met Wesley Sneijder te spreken, 'wel even binnen.'

Noem me een emotionele melancholische korfballende jankerd (dubbelop) en ik geef u niet ongelijk. Ga er nou niet direct Nike spullen door kopen maar waardeer het wel enorm. Zo'n filmpje doet wat met me. Krijg zin om te sporten, om ook ergens voor te gaan, maakt niet uit waarvoor. Gewoon, ergens voor gaan. Bek op het stuur.

Op het eind van de reclamefilm komt Colin Kaepernick in beeld. De American Football-speler Kaepernick was in 2016 de eerste speler die tijdens het Amerikaanse volkslied voorafgaand aan een NFL wedstrijd knielde uit protest tegen politiegeweld gericht op zwarte burgers. Sindsdien volgden veel spelers zijn voorbeeld. Kaepernick werd en wordt hierdoor door vele Amerikanen, met redneck Donald Trump voorop, verguisd.

Kaepernick, een look-a-like van de Belgische voetballer Fellaini, heeft inmiddels geen werk meer. Geen enkele club durft hem te contracteren. Pussies.

Maar Nike just did it. En steekt zijn nek uit. De koers van het aandeel Nike kelderde bij de release van het filmpje. Boze rednecks (dubbelop) staken uit protest hun Nike sneakers in de fik. Dat is trouwens al een hele vooruitgang: vroeger staken ze zwarte burgers in de hens. Maar goed, Nike laat voor het eerst zien dat het politiek geëngageerd is. Ook voor het grootste sportmerk ter wereld gaat nu op wat Colin Kaepernick in het filmpje zegt:

'Believe in something even if it means sacrificing everything.'

Donderdag. Nederland-Peru. Afscheidswedstrijd Wesley Sneijder. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt ik weer emotioneel geraakt door een reclamefilmpje. De ING laat als sponsor van de KNVB, met een zelfde montage en aanzwellende muziek als in de Nike reclame, de liefde voor het Nederlandse voetbal zien. Heb de tekst voor u uitgeschreven. Denkt u voor het juiste effect de stem van Peter Heerschop er zelf even bij:

'Vroeger in de kleedkamer, vlak voordat we het veld op gingen, sprak de trainer ons altijd toe. Drie simpele halve zinnetjes waren het. Maar samen klonk het als een klein gedichtje.

Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.

Kijk, je kunt voetballen oneindig ingewikkeld maken. We hebben twee eindtoernooien gemist. Het is crisis zeggen ze. Er deugt zogenaamd niets meer van. Maar kom op nou. Kijk eens naar buiten. Het is zaterdag, de dauw ligt op het gras. De zon komt op. Overal in Nederland rolt de bal. Jongens. Meisjes. Mannen. Vrouwen. Jong en oud. Vlaggenisten, kantinechefs, hulptroepen, trainers in een coachjas. Honderdduizenden voetballers. Van Hulst tot Winschoten en van Heerlen tot Den Helder.

'Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.'

De liefde voor voetbal verenigt ons. Het heeft ons ook veel gebracht. WK finales, Europacups, Europees kampioenen. We zijn een klein landje misschien, maar niet als het om voetbal gaat. Dus laat je je vooral niets wijsmaken. Natuurlijk komen we terug. Natuurlijk staan er weer nieuwe Johans, nieuwe Edgars, nieuwe Dirkies, nieuwe Arjens op. De volgende Liekes en Shanices staan al te trappelen. We zijn een land van voetballers en voetbalsters. Van voetballen tot je er bij neer valt. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. 'Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.'

Tot zover de stem van Peter Heerschop. Prachtige reclame. Ook hier weer door geraakt. Krijg zomaar zin om te voetballen. Maar geen zin om me aan te sluiten bij de ING. Want, tsja de ING, wat een stelletje inbrekers zijn dat. Van de week hebben die boefjes een schikking getroffen met het OM voor 775 miljoen euro. Komen ze nog goed mee weg. Volgens het OM is de bank nalatig geweest bij het voorkomen van witwaspraktijken. Tussen 2010 en 2016 hebben klanten hun rekening bij ING kunnen misbruiken voor het witwassen van honderden miljoenen euro's. Ook na dit nieuws kelderde het aandeel op de beurs.

Crimineel geld bij een criminele bank (dubbelop). De directie van de bank heeft maatregelen getroffen. Zegt de directie. Er is wat voetvolk ontslagen maar de directie zelf blijft zitten waar het zit. Pussies op het pluche. Was een mooi statement geweest als Peter Heerschop in het filmpje de totale directie had toegesproken: 'Hup, samen naar buiten nu.'

Maar goed, terug naar de sport. Terug naar het afscheid van Wesley Sneijder. Heb de hele wedstrijd en huldiginggezien. Paar kanttekeningen. Eerst over de wedstrijd. Voor de ontwikkeling van Daley Blind is het goed als hij, net als in 2009/2010, even weer een jaartje stage gaat lopen bij FC Groningen. Even weer met de poten in de Groningse klei. Pussie. Verder, Kevin Strootman. Ook een pussie. Het tweejarig zoontje van Sneijder, Xess Xava (dubbel op) had bij de ereronde van het gezin Sneijder minder balverlies dan Strootman in de wedstrijd tegen Peru. Advies aan de bondscoach: 'Hup Daley , hup Kevin, samen naar buiten nu.'

Yolanthe paradeerde ook in een oranje shirtje. Met rugnummer tien. Was een geheugensteuntje voor Yolanthe, wist ze bij welke voetballer ze hoorde.

Hoe dan ook verdiende Wesley Sneijder dit afscheid. Fantastische voetballer. De KNVB heeft uiteindelijk een redelijke show neergezet. Het is nog niet zo makkelijk om zo'n huldiging, in zo'n groot stadion, te regisseren. Tip: als organisatie niet met ludieke acties (klappen op je voorhoofd) komen. Doet het publiek zelf wel. Of niet. Ook goed. Als het opgelegd wordt om met je vlakke hand tegen je voorhoofd te kletsen krijg ik als Groninger plaatsvervangende schaamte en doe dan uit principe niet mee met die flauwekul. 'Hup, naar buiten nu.'

Toen de huldiging van Wesley was afgelopen kon ik het niet laten om nog maar weer eens via YouTube dé huldiging der huldigingen te bekijken. 4 februari 1993, Boston Garden. Larry Bird retirement ceremony. Anderhalf uur kippenvel. Zo hoor je afscheid te nemen van een groot sporter. Gewoon applaus. Minutenlang. Met familie in burgerkleding, teamgenoten en tegenstanders die oprechte en warme woorden spreken. En applaus. Gewoon applaus. Memorabel. Nog een tip aan alle sportbonden in Nederland: bekijk die film goed en organiseer, als de tijd rijp is, a la Larry Bird het afscheid voor jullie helden Ranomi, Bauke, Rutger, Henk en Sarèl.

Na afloop van de ode aan Bird moest ik in een flits ook nog even denken aan mijn eigen afscheidswedstrijd. Jawel, in 2002 nam de korfbalwereld in een speciaal georganiseerd multi event in Groningen afscheid van de publiekspeler Vlietstra. Heel korfballend Noord Oost Groningen was uitgelopen om nog één keer te genieten van de spectaculaire acties, de atletische bewegingen, de duizelingwekkende sprongen en virtuoze balbehandeling van de aanvoerder van Nic.1.

Mijn persoonlijke tegenstander in die wedstrijd was mijn grote vriend Jan Hartman. Die dacht heel anders over hoe je een groot sporter het podium geeft die het verdient. Jan heeft me de hele wedstrijd vol op de huid gezeten. Jan maakte de wedstrijd dood. Dat siste hij ook in mijn oor toen de bal in het andere vak was: 'Val dood sjomp. Ik loat mie deur die nait verneuken.'

Het was inmiddels half twee 's nachts. Nog even snel de herhaling van RTL Late Night kijken. Twan Huys interviewt de borsten (dubbel op) van Stormy Daniels. Die vrouw kwam me vaag bekend voor. Bleek het pornoscharreltje van redneck Trump te zijn. Als onderzoeksjournalist ook maar even wat beelden van Stormy opgezocht. Gelikt filmpje.

Uiteindelijk verward op de bank in slaap gevallen. Woest gedroomd over Yolanthe, Stormy, Donald, Wesley, Larry Bird, Jan Hartman en Colin Kaepernick.

Hup, naar buiten nu. Don't ask if your dreams are crazy, ask if they're crazy enough. It's only crazy until you do it. Just do it.