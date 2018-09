Schrijfster strijkt neer in Middelstum om roman te schrijven

Ze verhuisde er twee jaar geleden voor naar het Groninger platteland, deed uitgebreid onderzoek naar het boerenleven en maakte kennis met de ellende rond de aardbevingen. Nu is ie af, de roman Schokland van Saskia Goldschmidt.

Om het boek onder de aandacht te brengen werkt ze nu aan een heuse boektrailer. Het erf en de boerderij van Anita Jongman, tussen Leens en Warfhuizen, is dit weekend een filmset. Een cameracrew bereidt zich in een koeienschuur voor op een nieuwe scene terwijl een van de actrices op het erf rijles krijgt in een shovel. 'We nemen zo een scene op over een boerin, haar dochter en grootvader,' vertelt regisseur Piet Hein van der Hoek. 'Ze krijgen een discussie over de toekomst van de boerderij. De boerin wil op de oude manier verder terwijl de dochter wil omschakelen naar biologisch. De opa is een soort sussende factor.'



Van Amsterdam naar Middelstum

Het is een scene uit de roman Schokland die volgende maand verschijnt. Schrijfster Saskia Goldschmidt verhuisde voor het schrijven van het boek vanuit Amsterdam naar Groningen. 'Ik heb een huisje gevonden bij Middelstum, na de Plus twee kilometer het betonpad af,' vertelt de auteur terwijl ze ondertussen de opnames voor de boekentrailer in de gaten houdt. 'Ik wilde schrijven over het leven op het land, over de seizoenen en de mensen die er zijn geworteld.'



Aardbevingen niet het uitgangspunt

Hoewel het boek Schokland heet waren de aardbevingen niet het uitgangspunt voor de schrijfster. 'Ik wilde iets doen met het contrast van de weidse landschappen en wat er zich in de boerderijen afspeelt als de ouders het bedrijf willen doorgeven aan de kinderen. Maar als je hier onderzoek doet naar de mensen die hier leven dan kom je onmiskenbaar bij de effecten van de aardbevingen uit.'



'Binnenkort in de boekhandel'

Het boek ligt inmiddels bij de drukker en om het daarna aan de man te brengen zocht ze contact met regisseur Piet Hein van der Hoek. Hij oogstte onlangs veel lof met de documentaire De Stille Beving over het gezin van Annemarie Heite uit Bedum. 'We kwamen uit op een echte filmtrailer maar dan voor een boek,' vertelt Goldschmidt. 'Dus gefilmd op verschillende locaties, met acteurs en dialogen uit het boek. De kijker krijgt het idee dat ie naar een film gaat kijken maar in plaats van op het einde de tekst 'binnenkort in de bioscoop' staat hier dan 'binnenkort in de boekhandel'.'



Ook jongeren bereiken

'Ik noem het niet een reclamefilmpje,' zegt Van der Hoek. 'Het is een experiment. Er komen veel boeken uit en recensenten moeten daar uit kiezen. Dus hoe onderscheid je je? We willen ook jongeren bereiken en maken daarom ook nog een aparte clip met tekst en muziek van Arnold Veeman.'



Schokland van Saskia Goldschmidt verschijnt eind oktober bij Uitgeverij Cossee. Het filmpje zal daarvoor te zien zijn in bioscopen en op internet.

