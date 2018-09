Dorpscoöperatie Middelstum heeft naam: MiddelSoam

Inwoners van Middelstum en omliggende dorpen hebben dit weekend hun nieuw opgerichte dorpscoöperatie een naam gegeven: MiddelSoam.

Met die coperatie hopen ze de leefbaarheid van de dorpen Middelstum, Huizinge, Westerwijtwerd, Toornwerd, Kantens en Fraamklap te behouden. Daarvoor willen ze zich gezamenlijk inzetten en het Noaberschap van iedereen aanspreken.

Hippolytushoes

Concreet doel is het openhouden van woonzorgcentrum Hippolytushoes in Middelstum. Dat staat op de nominatie om te sluiten, omdat Zonnehuisgroep Noord emee stopt. Samen met de Noord Nederlandse Cooperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) bekijkt MiddelSoam of het huis toch open te houden is, bijvoorbeeld door ook andere doelgroepen dan ouderen er te laten wonen.

Inwoners van de dorpen kunnen lid worden van de coöperatie.