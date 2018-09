'Kwart straatnamen in Stad vernoemd naar Groningers'

In Hoogkerk is een wijk naar kunstenaars van De Ploeg vernoemd (Foto: Google Street View)

Onlangs werd bekend dat één op de tien straatnamen in Groningen naar een vrouw vernoemd is. Bar weinig, vond D66. Die partij pleitte voor meer inspraak van bewoners. Maar hoe zit het met de typisch Groningse straatnamen?

Uit nieuw onderzoek van de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat een kwart van de straten in de stad Groningen naar een Stadjer of mensen uit het Ommeland vernoemd is.

(Grafiek: Geodienst Rijksuniversiteit Groningen)



Schilders en burgemeesters

Stadjers komen terug op 16 procent van de straatnaamborden, terwijl Groningers uit het Ommeland in 9 procent van de gevallen vernoemd zijn. Dat laatste viel onderzoeker Johan Bergsma op.

'Je verwacht natuurlijk wel dat er veel straten in de stad vernoemd zijn naar mensen uit die plaats zelf, maar dat er ook zoveel uit de omgeving kwamen vond ik een opvallend resultaat. Als je kijkt naar het soort mensen dat vernoemd is, zie je vooral oud-burgemeesters die hier vandaan komen en bekende schilders. Zo is er in Hoogkerk een hele wijk vernoemd naar de kunstenaars van De Ploeg. Dat tikt lekker aan.'

(Grafiek: Geodienst Rijksuniversiteit Groningen)



Lees ook:

- Bierende VVD'ers: 'D66 had plan voor straatnamen kiezen al lang kunnen uitvoeren'

- 'Straatnamen geven nu geen goed beeld, dus laat Stadjers beslissen'

- Eén op de tien straten in Groningen is vernoemd naar een vrouw (+interactieve kaart)