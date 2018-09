Rondje Groningen: Een ode aan Stad

Veel liefde voor Groningen vandaag, evenals een paar sportieve noten en een uitstapje naar Drenthe.

Rondje Groningen

1) Bauke er al vandoor?

Hij zit deze Vuelta zo vaak in de kopgroep, dat deze vraag wel gerechtigd was. Toch? Zelfs al is het een rustdag...

2) Ezelgezelschap blikt terug

Theatermaker Tjerk Ridder liep met zijn ezeltje Lodewijk van Utrecht naar Groningen, om te eindigen bij Noorderzon in Groningen. 'Na 1200 kilometer zijn we gearriveerd in Groningen. Het was fenomenaal.'

Opvallende uitspraak van burgemeester Peter den Oudsten in de video op 4:37 minuten trouwens: 'Er zijn in onze maatschappij veel mensen die echt een naar leven hebben.'

3) Foutje!

Risico van het werk, zullen we maar zeggen...

4) Nagenieten van de RUN Winschoten

Zo'n 3000 renners deden zaterdag mee in de RUN Winschoten. FullFit kijkt terug op een mooi evenement.

Maar voor Sameena van der Mijden was het nog net even iets bijzonderder. De Amerfoortse heeft het strompelen er wel voor over.

5) Gezonde lunch

Niet te pruimen! Gelukkig zitten die hier niet in...

6) Sfeer van een dorp

Mooie foto, mooie tekst. Joram Knol brengt een ode aan de stad Groningen. Of is het een dorp?

Ook deze Twitteraar is trots op zijn Stad.

7) Zandv... Oh nee...

Even een uitstapje naar Drenthe, waar het TT-circuit Assen wordt geprepareerd voor de Motorcross Grand Prix van aankomende weekend. Lijkt net Zandvoort, met al dat zand...

