Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Souwer rechtstreeks naar WK-finale met dubbel vier (Foto: Koos Bauman)

Gyas-roeister Sophie Souwer is met de Nederlandse dubbel vier de eerste dag van de wereldkampioenschappen in Plovdiv goed begonnen met een overwinning in de series en daardoor een rechtstreeks kwalificatie voor de halve finale donderdag.

Souwer verdedigt samen met Olivia van Rooijen, Karolien Florijn en Nicole Beukers de wereldtitel die Nederland vorig jaar won in Florida.

Goede start In Bulgarije startte de Nederlandse boot goed en na een vervolgens twee vlakke 500 meter van 1.34 minuten kon het kwartet de eindsprint van de Australie en Oekraine zonder veel problemen opvangen. Maandag komen nog twee Groningers aan de start bij de wereldkampioenschappen roeien. Ymkje Clevering en Marloes Oldenburg starten dan met de Nederlandse acht de voorwedstrijd.