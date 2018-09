Promotie voor atletes van Groningen Atletiek

Door haar zege in de promotiewedstrijd komt het vrouwenteam van Groningen Atletiek volgend jaar uit in de eerste divisie van de landelijke clubcompetitie. Enkele jaren geleden degradeerde de ploeg hieruit naar de tweede divisie.

Groningen Atletiek was in de finalewedstrijd in Amersfoort veruit de sterkste van de elf deelnemende ploegen.

Vier van de dertien onderdelen werden gewonnen, daarnaast waren er vier tweede plekken. Medefinalist Vitalis speelde geen rol van betekenis, het team van de Groninger studentenvereniging werd voorlaatste en blijft hierdoor in de tweede divisie. Voor promotie was een plek bij de eerste vier noodzakelijk geweest.