Bermpaaltjes moeten overlast in Emergobos tegengaan

Maakt een rij paaltjes voorgoed een einde aan de overlast van mensen die voor seks naar het Emergobos komen? De gemeenten Oldambt en Pekela hopen van wel, maar omwonende Rob Zweep is sceptisch.

'Ze gaan gewoon verderop staan, aan de andere kant van de paaltjes. Dit is dus eigenlijk geen oplossing', vindt Zweep.

Het gaat me er niet om dat er mannen komen, wel dat ze je intimideren. Het gevoel om bekeken te worden is niet fijn Rob Zweep - Omwonende

Zweep woont vlakbij het Emergobos en mocht van zijn ouders als kind nooit het bos in. Ook nu mijdt hij het gebied liever.

'Het gaat me er niet om dat er mannen komen, wel dat ze je intimideren. Het gevoel om bekeken te worden is niet fijn. Dat houdt me tegen om het bos in te gaan.'

Boetes

Om de overlast tegen te gaan, werden maandagochtend dertig paaltjes de grond in geslagen. Ze staan een klein stukje van de berm af, bij de ingang van de parkeerplaats. De paaltjes verhinderen dat bezoekers hun auto niet langer helemaal in de berm kunnen zetten. Dat deden mensen eerder om boetes te voorkomen.

'Het verbod om langs de weg te parkeren geldt alleen als je nog met banden op de weg staat. De mensen die hier vaak komen weten precies hoe de regeltjes werken', legt Zweep de maatregel uit.

Bezoekers kunnen nu niet meer in de berm parkeren (Foto: Nico Swart/RTV Noord)



Verbetering

Hoewel Zweep bang is dat bezoekers hun auto simpelweg na de rij paaltjes alsnog in de berm parkeren, is hij blij dat de betreffende gemeenten in actie komen. 'Ik begin er wat positiever naar te kijken. Het heeft jaren geduurd voordat er iets gedaan werd, dus dan zijn dertig paaltjes al een hele verbetering.'

Lees ook:

- Stichting Keelbos doet aangifte van discriminatie bij klachten over seksbos

- Nog altijd geen oplossingen voor overlast seksbos

- Maatregelen op komst tegen overlast seksbos

- Seksbos drijft omwonenden tot wanhoop

- Boosheid over slagboom voor homobos: 'Ze kunnen dit niet verbieden'