Lycurgus heeft handtekening van laatste versterking definitief binnen

Volleybalclub Abiant Lycurgus heeft zich definitief versterkt met Steven van de Velde. Hij moet tijdelijk de onderbezetting op de passer-loper positie versterken.

Eerder meldde RTV Noord al dat de deal nagenoeg rond was.

Door de blessures van passer-lopers Auke van de Kamp en Pascal Hoogstra is op die positie behoefte aan versterking. Van de Velde is tot eind december gecontracteerd.

Beachvolleybal

De 24-jarige Hagenees is vooral bekend als beachvolleyballer. Van de Velde speelde vorig seizoen voor Inter Rijswijk. Hij is naast libero Erik van der Schaaf de tweede speler in de selectie die op hoog niveau beachvolleybalt.



