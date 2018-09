Deel dit artikel:













Ombudsman: politie had klager niet mogen afpoeieren (Foto: Jos Schuurman / FPS)

De politie Noord-Nederland krijgt een tik op de vingers van de Nationale ombudsman. Aanleiding is een klacht van een man, die inzage had gevraagd in zijn gegevens.

De man deed tussen 2010 en 2016 diverse meldingen van incidenten tussen hem en zijn buren. Toen de man wilde weten wat er met zijn klachten was gebeurd, bleek dat de politie ze niet allemaal had geregisteerd. Nood en dood regeling Gevraagd om een toelichting, bleek dat de politie in zijn geval 'de nood en dood' regeling toepaste. Dat wil zeggen dat de politie voor hem alleen in nog in actie kwam, als er sprake was van een acuut noodgeval. Maar dat was de man nooit echt duidelijk verteld. En dat had wel gemoeten, oordeelt de ombudsman. Die tekent overigens daarbij nadrukkelijk aan geen oordeel te vellen over de aard van de meldingen die de man heeft gedaan. Nieuwe gedragslijn De ombudsman begrijpt ook dat de politie maatregelen neemt als iemand te pas en te onpas aan de bel trekt. Maar de man had hierover 'schriftelijk en duidelijk' moeten worden geïnformeerd. De politie Noord-Nederland krijgt het advies voor de klager 'binnen zes weken een nieuwe individuele gedragslijn vast te stellen'.