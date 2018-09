Lopend Vuur: Alle 'Lili's en Howicks' moeten een generaal pardon krijgen

Het was hét nieuwsonderwerp van de afgelopen dagen: de situatie rond Howick en Lili, de Armeense kinderen die uitgezet dreigden te worden. Uiteindelijk mogen ze blijven.

In Nederland zijn meer kinderen in dezelfde situatie. Kinderen die Nederlands zijn opgevoed, maar die na jaren toch het land uit moeten. Alleen al in Groningen zijn er tientallen kinderen in dezelfde situatie.

Zou Nederland niet, om steeds dezelfde discussie te voorkomen, al die kinderen generaal pardon moeten verlenen, en dan met duidelijker regelgeving met een schone lei moeten beginnen? Of moet de regering vasthouden aan het huidige beleid?

Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Is een generaal kinderpardon een goed idee? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories.

Verdient het Peerd van Ome Loeks een betere plek?

51 procent van de 2917 stemmers vindt van niet afgelopen vrijdag - en vindt de plek op het Hoofdstation prima. Het spande erom. Als meest gegeven alternatieve locaties worden respectievelijk de Grote Markt, de Nieuwe Markt en op afstand de Vismarkt gegeven.