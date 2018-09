Acht maanden cel geëist tegen hardleerse autodief

Een autodiefstal in Stadskanaal, een poging daartoe in Winschoten, bedreiging van een agent en openbaar dronkenschap. Tegen een 27-jarige man uit Oude Pekela is maandag voor de rechtbank in Groningen acht maanden cel geëist.

In mei probeerde de man een willekeurige auto te stelen in Winschoten. De sleutels zaten nog in het contactslot, terwijl de eigenaar boodschappen uitpakte in de keuken. Na een achtervolging kon de man tot stoppen worden gedwongen. Hij zat met ontbloot bovenlichaam en stomdronken achter het stuur. Op weg naar het bureau beledigde hij een agent.

'Als een malle'

In augustus was de man bij een kennis op bezoek in Stadskanaal. Daar griste hij in beschonken toestand de autosleutels van de kast. Met de gestolen auto reed hij volgens getuigen als 'een malle' de straat uit. Pas uren later kon hij worden opgepakt. 'Ik dacht even dat reclassering wel klaar met u was, maar nog niet', zei de officier van justitie.



Als ik maar van de drank afblijf, is er niets aan de hand Verdachte

15-jarig broertje vermoord

Volgens de verdachte is het bergafwaarts gegaan nadat zijn 15-jarige broertje werd vermoord, in juli 2001. 'En als ik maar van de drank afblijf, is er niets aan de hand.'

De man ziet niets in gedwongen behandeling voor zijn problemen. 'Want dan kom je nog verslaafder uit de kliniek.'



Ook voorwaardelijke straf uitzitten

Een deel van de geëiste straf, twee maanden, is voorwaardelijk. De man had nog vier maanden celstraf uit het verleden openstaan. Nu hij in zijn proeftijd opnieuw de fout is gegaan, vindt de officier van justitie dat hij ook die straf moet uitzitten. Naast de celstraf wil het OM dat de man een geldboete van 95 euro krijgt opgelegd voor openbaar dronkenschap.