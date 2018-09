'Cadeautje': Een hiphop-remix van Het gras van het Noorderplantsoen

Het gras van het Noorderplantsoen van zanger Ralf Poelman is in Groningen een regelrechte klassieker. Een lijflied om vanaf te blijven, zou je zeggen. Tóch waagden Melle van der Kolk, Mr. Madpac en zangeres Oes zich aan een remix.

De bewerking van het bekende nummer is een 'cadeautje' voor de luisteraars van het vrijdag gestopte OOG-radioprogramma Fast Forward, vertelt presentator Van der Kolk.

Bedankje

'We wilden graag onze luisteraars, maar ook de stad Groningen en iedereen die ons de afgelopen veertien jaar heeft geholpen, bedanken met iets blijvends. Je kunt niet iedereen een lekkere fles geven, dus dachten we hier aan.'

Heiligschennis?

Samen met Oes en Mr. Madpac toverde Van der Kolk 'Het gras van het Noorderplantsoen' om tot een hiphop-versie. Of dat geen heiligschennis is?

'Het is natuurlijk een nummer waar iedere Groninger kippenvel van krijgt. Maar na zo'n lange tijd is het goed ook eens een ander geluid te laten horen. Wat meer hiphop en urban. We hebben het Ralf laten horen en hij vond het een ontzettend gaaf nummer.'

Mooie introductie

Zangeres Oes zong de remix in, maar moet tot haar spijt bekennen dat ze het origineel niet kende.

'Daar schaam ik me een beetje voor, want ik woon hier toch al tien jaar. Maar ik weet hoe het komt: ik sluit de kroeg nooit af!´, lacht ze. 'Ik kom er dus nu pas mee in aanraking. Deze remix kan dus ook voor anderen een mooie introductie zijn.'

