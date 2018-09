Groninger Museumnacht succes met meer kinderen en internationale studenten

De tweede editie van de Groninger Museumnacht afgelopen zaterdag haalde aanzienlijk meer bezoekers dan in het eerste jaar.

Voor de Museumnacht werden 3000 kaarten verkocht en nog eens 500 VIP-kaarten verstrekt. Vorig jaar was het aantal tickets in totaal nog 3100.

Honderden internationale studenten

Marketing Groningen noemt het gezamenlijke evenement van het Groninger Museum, het Nederlands Stripmuseum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum, GRID Grafisch Museum en het Universiteitsmuseum daarmee een succes.

Medewerkers van het Grafisch Museum hebben de hele avond Engels gepraat Marketing Groningen

'Wat opviel is dat er nog meer buitenlandse studenten dan vorig jaar waren', zegt een woordvoerder van Marketing Groningen. 'Vorig jaar waren het er al veel, maar nu nog meer. Het gaat over honderden mensen. Medewerkers van het Grafisch Museum hebben de hele avond Engels gepraat.'

Kinderactiviteiten

'Ook waren er meer kinderen. Vorig jaar zagen we al dat er aardig wat kinderen waren. Nu waren er meer kinderactiviteiten opgezet en die zijn druk bezocht. De fietstaxi en rondvaartboten werden beter aangegeven dan vorig jaar en ook meer gebruikt.'

De eerste Museumnacht was in september vorig jaar en zo'n groot succes, dat in maart werd besloten een nieuwe editie te houden. 'Het is een goede boost voor kleinere musea', aldus de woordvoerder. Op het programma stonden onder andere een Silent Disco in het Groninger Museum, verschillende muziekoptredens en een cursus striptekenen in het Stripmuseum.

Open Monumentendag

Cijfers van de Open Monumentendag die in de hele provincie was en voorafging aan de Groninger Museumnacht, heeft Marketing Groningen niet. Wel meldt ANP dat er landelijk zo'n miljoen mensen een monument hebben bezocht afgelopen weekend.