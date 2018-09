Brand verwoest materiaalhok voetbalclub: 'Dit doet zeer' (update)

De brand legde het gebouw volledig in de as (Foto: Dennis Venema)

Door een brand is maandag een materiaalhok van voetbalclub FVV Foxhol aan de Julianastraat in Hoogezand in vlammen opgegaan.

De brand ontstond omstreeks 12.00 uur in een gebouw achter de kantine en kleedkamers van de club. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe groot de schade is.



Dit doet zeer. Ik kan niet anders zeggen Lukas Rijnvis - Secretaris FVV

'Bang dat alles verloren is'

Clubsecretaris Lukas Rijnvis is aangeslagen door het verlies van het materiaalhok. Rijnvis was 's ochtends nog op de club aanwezig en stelt dat de laatste clubgenoten om twintig voor twaalf het terrein verlieten.

´Een kwartier later ging mijn brandweerpieper af. Hoe dit kan gebeuren is een raadsel, want er ligt niets in waardoor brand kan ontstaan. Het is een opslagruimte met hout en materiaal dat we nodig hebben om het veld te beheren. De ballen lagen in het hok ernaast, maar ik ben bang dat alles verloren is. Het hele dak is eraf. Dit doet zeer. Ik kan niet anders zeggen.'

Clubsecretaris Lukas Rijnvis (rechts) bekijkt de brandschade (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Hulp van andere clubs

Het getroffen gebouw deed dienst als opslag voor de jeugdafdeling van de club. Daardoor komt de training van vanavond waarschijnlijk te vervallen, stelt Rijnvis. Voor de jeugdwedstrijden kan de club nog putten uit de voorraad eigen materiaal. Ook de meterkast om de veldverlichting aan te sturen zat in het materiaalhok. Deze kan voorlopig niet worden gebruikt en daarom er voorlopig alleen bij daglicht worden gevoetbald.

'Verder hopen we dat nevenverenigingen ons kunnen helpen om het jeugdvoetbal door te laten gaan.'