Meer woningen Hoogezand worden geïnspecteerd (update)

De 111 huizen in Hoogezand waar deze week netten worden geplaatst om vallende bakstenen op te vangen zijn niet de enige woningen in de buurt van dat type. Woningbouwcorporatie Groninger Huis heeft aan de Mansholtstraat in Hoogezand soortgelijke huizen staan. Naar die huizen laat Groninger Huis door een externe partij onderzoek doen.

In eerste controle van de corporatie zelf leek er overigens niets met de bakstenen 'penanten' aan de hand. De penanten zijn de stukken gevel waarvan er bij een ander huis van woningbouwcorporatie Lefier een week geleden bakstenen naar beneden zijn gevallen.

Aantal huizen onduidelijk

Voor alle zekerheid laat woningbouwcorporatie Groninger Huis wel onderzoek naar de penanten van haar woningen doen. Om hoeveel huizen het gaat is niet duidelijk, maar volgens Hilde van Ree van de corporatie zijn het er 'niet heel veel'.

Acuut onveilige situatie

Bij die 111 huizen is sprake van een 'acuut onveilige situatie'. Daarom worden de steigerdoeken daar geplaatst. Een 'overgrote meerderheid' van de woningeigenaren zou daar inmiddels toestemming voor hebben gegeven.

Een aantal particuliere woningeigenaren heeft dat nog niet gedaan. Daar heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade briefjes in de deur gedaan. De Commissie hoopt zo snel mogelijk ook bij deze huizen steigerdoeken te plaatsen.

Mocht de situatie daarom vragen, dan kan de gemeente Midden-Groningen overigens ook de keuze maken om bij die huizen de steigerdoeken te plaatsen, ook zonder toestemming van de woningeigenaar.

Aardbevingsschade

Of de situatie door aardbevingsschade komt is nog niet zeker. 'Maar er is niet voor niets een vermoeden', zegt Jouke Schaafsma, woordvoerder van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade. 'We horen namelijk dat er eerder meldingen van aardbevingsschade zijn geweest in de woningen.'

Of de gaswinning de oorzaak is van de schade, wordt volgens Schaafsma in ieder geval binnen een maand duidelijk. Tegelijkertijd gaat de Tijdelijke Commissie MIjnbouwschade met woningbouwcorporatie Lefier en particuliere woningeigenaren om tafel om te praten over de schadevergoeding.

Die schadevergoeding kan een financiële vergoeding zijn, maar de mogelijkheid wordt bekeken of er een algemene herstelregeling komt voor de bakstenen penanten. Die intentie is er bij de Tijdelijke Commissie, maar om de algemene herstelregeling er te laten komen moeten de neuzen van de eigenaren wel dezelfde kant op staan.

